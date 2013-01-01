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В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат

Июн 17
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат


При поддержке Фонда развития промышленности в Уфе провели техническое перевооружение производственной базы БПО «Прогресс». Новое оборудование позволяет увеличить скорость монтажа печатных плат до 153 тысяч компонентов в час.

При поддержке Фонда развития промышленности в Уфе провели техническое перевооружение производственной базы БПО «Прогресс». Новое оборудование позволяет увеличить скорость монтажа печатных плат до 153 тысяч компонентов в час.

БПО «Прогресс» выпускает в основном многослойные печатные платы. Они производятся с применением технологии поверхностного монтажа (SMT) и используются для создания системы хранения данных «Купол».

Как сообщает пресс-центр Концерна «Автоматика», теперь производственная база АО «БПО «Прогресс» оснащена высокоскоростными установщиками компонентов Assembleon AX 501 и AX 201, печью конвекционного оплавления для пайки печатных плат и автоматической оптической системой 3D контроля Yamaha YSi-V. Новое оборудование позволит нарастить объемы технологических операций в рамках проекта СХД «Купол».

В целом техническое перевооружение БПО «Прогресс» позволит увеличить объемы выпуска продукции и расширить ее ассортимент. На этой площадке  будет освоено производство новой продукции, отвечающей всем современным требованиям к качеству аппаратной части и информационным телекоммуникациям. При этом будут созданы новые рабочие места.

Предприятие в Уфе сможет предложить конкурентоспособные технологические решения для гражданского сектора и для военно-промышленного комплекса страны.



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