ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошлой неделе к крупному международному проекту Arctic Connect присоединился еще один регион России. К Чукотскому автономному округу, Республикам Саха (Якутия) и Коми и Сахалинской области, которые уже участвуют в проекте, присоединился Ненецкий автономный округ. В рамках проекта жители региона смогут получить доступ к высокоскоростному интернету.
Также в регионах нашей страны занимались развитием АПК. В Северной Осетии открыли новый молочный комплекс, в Тульской области построили новый завод по производству элитных семян, а в Самарской области наладили первое в России производство дождевальных машин полного цикла.
1. Крупнейшее в России производство синтетических перчаток открыли в Самарской области
2. В Северной Осетии, на новом современном комплексе, приступили к производству молока
3. НАО присоединился к крупному международному проекту Arctic Connect
4. Производство пластиковых окон запустили предприниматели Якутии
5. Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации
6. Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
7. Самую крупную в регионе солнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Бурятии
8. Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
9. В Тульской области открыли завод по производству элитных семян
10. Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Геленджике
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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