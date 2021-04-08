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ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК

Апр 2
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошлой неделе к крупному международному проекту Arctic Connect присоединился еще один регион России. К Чукотскому автономному округу, Республикам Саха (Якутия) и Коми и Сахалинской области, которые уже участвуют в проекте, присоединился Ненецкий автономный округ. В рамках проекта жители региона смогут получить доступ к высокоскоростному интернету.

Также в регионах нашей страны занимались развитием АПК. В Северной Осетии открыли новый молочный комплекс, в Тульской области построили новый завод по производству элитных семян, а в Самарской области наладили первое в России производство дождевальных машин полного цикла.

1. Крупнейшее в России производство синтетических перчаток открыли в Самарской области

2. В Северной Осетии, на новом современном комплексе, приступили к производству молока

3. НАО присоединился к крупному международному проекту Arctic Connect

4. Производство пластиковых окон запустили предприниматели Якутии

5. Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации

6. Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области

7. Самую крупную в регионе солнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Бурятии

8. Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области

9. В Тульской области открыли завод по производству элитных семян

10. Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Геленджике

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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