Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области



В Самарской области открыли крупнейшее в России производство синтетических перчаток из нитрилового материала. К тому же, это единственное подобное производство полного цикла в стране. Новая продукция не только внесет вклад в импортозамещение, но для ее изготовления будут использовать только отечественное сырье.

«Самарский завод медицинских изделий» начал работу в ОЭЗ «Тольятти». Предприятие будет выпускать синтетические перчатки из нитрилового материала. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который присутствовал на церемонии открытия нового производства, это не только крупнейшее производство в стране, но также единственное в России предприятие полного цикла, выпускающее данный вид продукции. При этом продукция завода - перчатки из искусственного нитрилового материала - является новинкой для российских производителей. Раньше в России производили перчатки из латекса, из натурального материала.

На новом производстве открыты две линии, которые будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Завод закупает материал для изготовления продукции у российской компанией «Сибур», расположенной в Красноярском крае. Проектная мощность производства составляет 108 млн пар перчаток в год, которая будет достигнута уже во 2 квартале текущего года. В настоящее время на предприятии трудоустроено более 80 человек, а общий объем инвестиций в производство составил более 729 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Самарской области, губернатор региона Дмитрий Азаров, который также присутствовал на церемонии открытия завода, подчеркнул важность создания нового производства медицинских изделий, которые помогут защитить врачей и других медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. В первую очередь продукция завода будет поставляться в государственные и частные медицинские учреждения.