Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области
В Самарской области открыли крупнейшее в России производство синтетических перчаток из нитрилового материала. К тому же, это единственное подобное производство полного цикла в стране. Новая продукция не только внесет вклад в импортозамещение, но для ее изготовления будут использовать только отечественное сырье.
На новом производстве открыты две линии, которые будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Завод закупает материал для изготовления продукции у российской компанией «Сибур», расположенной в Красноярском крае. Проектная мощность производства составляет 108 млн пар перчаток в год, которая будет достигнута уже во 2 квартале текущего года. В настоящее время на предприятии трудоустроено более 80 человек, а общий объем инвестиций в производство составил более 729 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе Правительства Самарской области, губернатор региона Дмитрий Азаров, который также присутствовал на церемонии открытия завода, подчеркнул важность создания нового производства медицинских изделий, которые помогут защитить врачей и других медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. В первую очередь продукция завода будет поставляться в государственные и частные медицинские учреждения.
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