НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect



Власти Ненецкого автономного округа заключили соглашение с МегаФоном, который выступает оператором проекта Arctic Connect. Согласно договору, от общего оптоволоконного кабеля проекта в НАО будут проведены отводы, которые обеспечат регион доступом к высокоскоростному интернету.

Ненецкий автономный округ входит в число российских регионов, куда, из-за географического расположения, сложно, дорого или совершенно невозможно провести высокоскоростные волоконно-оптические линии связи. Это лишает регион доступа к высокоскоростному интернету. Сейчас власти округа нашли решение. Губернатор региона Юрий Бездудный и компания МегаФон заключили соглашение, согласно которому в рамках проекта Arctic Connect в несколько поселков округа будут проведены отводы от общего оптоволоконного кабеля проекта.

Arctic Connect представляет собой совместный проект финской компании Cinia и оператора связи МегаФон. В рамках проекта его организаторы планируют протянуть оптико-волоконный кабель от столицы Финляндии Хельсинки до японской столицы Токио, соединив таким образом Европу и Азию. При этом общая протяженность волоконно-оптической сети составит порядка 10 тыс. км, а стоимость проекта достигнет $1,2 млрд.

Основной кабель пройдет по дну моря вдоль Северного морского пути, включая и арктическое побережье НАО, что позволит провести отводы в прибрежные поселки региона Амдерма, Индига, Бугрино. Таким образом жители получать доступ к высокоскоростному интернету, а также перед ними откроются возможности телемедицины, удаленной работы и учебы и многие другие преимущества качественной связи.

По словам губернатора НАО Юрия Бездудного, которые приводит пресс-центр региона, проект Arctic Connect представляет особую важность для округа, так как во многих населенных пунктах не существует альтернативы спутниковой связи. К тому же появление в регионе высокоскоростного интернета даст толчок развитию цифровизации экономики, повысит уровень безопасности региона и окажет положительное влияние на реализацию проектов по созданию наземной телекоммуникационный инфраструктуры.