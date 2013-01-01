Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области



Еще в 2018 году на предприятии «Пензадизельмаш» запустили программу «Развитие производства дизельных двигателей». Сейчас программа подошла к своему завершению, благодаря чему компания увеличила производство дизельных двигателей на 62%.

Акционерное общество «Пензадизельмаш», которое входит в состав АО «Трансмашхолдинг», завершает инвестиционную программу «Развитие производства дизельных двигателей». За двухлетний период реализации инициативы, руководство вложило более 1,5 млрд. рублей в модернизацию производства, 146,5 млн из которых получены от Фонда развития промышленности Группы ВЭБ.РФ. В результате компании удалось на 62% увеличить производство дизельных двигателей, при сравнении с показателями в начале реализации программы.

Во время модернизации предприятие провело работы по реконструкции помещений, которые были специальным образом подготовлены для установления поточных линий сборки, закупило новое современное оборудование, включая семь современных высокопроизводительных обрабатывающих центров, с помощью которых на предприятии производят основные компоненты дизельных двигателей. Это позволило увеличить объемы выпуска необходимой продукции.

По информации Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг», которая размещена на официальном портале Правительства Пензенской области, реализация инвестиционной программы привела к увеличению выпуска готовых изделий, позволила рабочим снизить потери и трудоемкость, а также поднять качество выпускаемой продукции.