В Тульской области началось производство элитных семян



Новый завод по производству элитных семян построен в Тульской области. Планируется, что завод будет производить семена зерновых культур хорошего качества, категорий элита и суперэлита, а общий объем выпускаемой продукции составит 2,5 тыс. тонн в год.

В Тульской области завершилось строительство завода по выпуску элитных семян зерновых культур. Новый посевной материал обладает улучшенными свойствами, такими, как больший процент всхожести, более высокая урожайность, устойчивость ко многим распространенным заболеваниям. Также на заводе семена обрабатываются специальными защитными препаратами, оберегающими семена от патогенов. При этом растения, выросшие из элитных семян, более крепкие и выносливые.

На новом заводе в полном объеме завершены все необходимые работы и приобретено и установлено нужное оборудование. Установлены аппараты для сортировки семян, цеха оборудованы специальными сушилками, а также завершено хранилище зерна, которое может вместить порядка 2000 тонн семян. Предполагается, что на заводе будут выпускать особые семена зерновых культур высокого качества категории элита и суперэлита, а общий объем выпуска семян составит 2,5 тыс. тонн в год.

По данным, размещенным на инвестиционном портале Тульской области, в настоящее время завод выпускает порядка 600 тонн элитных семян в год, которые реализуются не только в Тульской области, но и в других регионах. Вся продаваемая продукция имеет высокую всхожесть, порядка 90%, а чистоту сорта достигает более 93%. Причем семена не привлекательны для таких вредителей, как медведка, тля и многие другие.