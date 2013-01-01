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В Якутии открылось новое производство пластиковых окон

Мар 30
Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ
В Якутии открылось новое производство пластиковых окон


В с. Бердигестях Горного улуса компания «Горный Пласт» начала производство пластиковых окон. Открытие нового производства стало возможно благодаря поддержке Министерства предпринимательства торговли и туризма региона, оказанной в рамках программы «Поддержка местных товаропроизводителей».

Акционерное общество «Горный Пласт», которое выступает резидентом бизнес-инкубатора Горного улуса, открыло новое производство. Речь идет об изготовлении пластиковых окон. Для развития нового направления деятельности, предприятие получило денежные средства в виде субсидии Министерства предпринимательства торговли и туризма Якутии, в рамках реализации программы «Поддержка местных товаропроизводителей».

Новое предприятие посетил Глава Горного улуса Никита Андреев. Как сообщили в пресс-службе министерства, он осмотрел производство и вручил производителям поздравительное письмо. А генеральный директор Дмитрий Слепцов поделился будущими планами компании. Так, по его словам, компании предстоит много работы для обеспечения благополучия не только жителей Горного улуса, но и всего региона.

ООО «Горный Пласт» является молодой компанией. Предприятие приступило к производственной деятельности только летом прошлого года. Компания специализируется на выпуске продукции из разных видов пластика, такой, как емкости для питьевой воды, изготовленные по индивидуальным заказам, емкости для септиков, кормушки для скота, рыболовные лодки и многое другое. А в настоящее время в ассортименте выпускаемой продукции компании значатся и пластиковые окна.



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