Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике



В Геленджике начинается строительство нового аэровокзального комплекса. Его площадь достигнет более 16,7 тыс. кв. м, а пропускная способность комплекса составит более 1 млн человек за год.

Власти Краснодарского края приняли решение начать строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Инфраструктурный проект признан одним из наиболее важных не только для самого города, но и для всего региона, так как обеспечит доступность для туристов курортных городов, таких, как Новороссийск и другие поселки. Ведь в настоящее время гости вынуждены добираться до мест отдыха с пересадкой из других аэропортов края.

Общая площадь нового аэровокзального комплекса достигнет 16,7 тыс. кв. метров. Он сможет принимать более 1 млн пассажиров за год. Открытие комплекса значительно расширит географию полетов региона, а также положительно скажется на уровне обслуживания пассажиров. Планируется, что гости края смогут воспользоваться новым аэровокзальным комплексом уже в 2022 году.

По информации пресс-службы Администрации Краснодарского края, в комплекс будет входить не только новое здание аэропорта. Строители отремонтируют подъездные пути к терминалам, будет модернизирована схема движения транспорта на территории комплекса, появятся новая автобусная станция, усовершенствованные пешеходные зоны с выделенными велосипедными дорожками, а также будут разработаны специальные прямые маршруты с маринами и портами. Все работы будут производиться в несколько этапов и завершатся до 2036 года. При этом общая стоимость проекта составит более 5,4 млрд рублей.