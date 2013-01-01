Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии
Новый современный комплекс по производству и переработке молока появился в Северной Осетии. Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, что позволит перерабатывать более 10 тонн молока в сутки, а сырье руководство планирует закупать у местных фермеров и производителей из экологически чистых районов Краснодарского края.
Власти Северной Осетии уделяют особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе. Поэтому была оказана серьезная поддержка инициативе группы компаний «Деликат» по открытию современного молочно-товарного комплекса по производству и переработке молока. По информации, размещенной на официальном портале региона, в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового молокоперерабатывающего завода компании приняли участие Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев и заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Ибрагим Рубаев.
Новый завод оснащен современным, высокотехнологичным оборудованием. На производстве открыты несколько автоматизированных линий по переработке сырья, что позволяет работникам добиться обработки более 10 тонн молока в сутки. При этом молоко на завод поставляют не только местные фермеры, но также животноводы, работающие в самых экологически чистых районах Краснодарского края. Завод выпускает молоко, кефир, ряженку, сметану и творожные массы. А собственная лаборатория отслеживает качество продукции на всех этапах производства.
Как подчеркнул Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, основным направлением развития экономики региона являются обеспечение продовольственной безопасности и повышение качества жизни населения, чему способствует увеличение выпуска экологически чистой пищевой продукции. И новый завод отвечает всем требованиям экономической политики региона.
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А где интересно будут брать пальмовое масло молока в России нет коров вырезали вот и травят Россиян разной гадастью.