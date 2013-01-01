В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию



На территории Бурятии начала работать самая крупная солнечная электростанция в регионе. Новая Торейская СЭС имеет мощность порядка 45 МВт. Этой энергии хватит для того, чтобы снабжать электричеством более 5 тыс. домохозяйств республики.

В селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии введена в эксплуатацию самая крупная солнечная электростанция в регионе - Торейская СЭС. Новая электростанция является наиболее мощной из шести СЭС, работающих в республике. Ее производительность составляет 45 МВт, а прогнозируемый объем выработки электроэнергии достигнет 60 млн кВт/ч в год.

Строительство Торейской СЭС велось с мая прошлого года. Она стала шестой солнечной электростанцией в регионе и самой мощной из существующих. Всего на реализацию проекта было затрачено порядка 3,1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новой электростанции позволит обеспечить электроэнергией свыше 5 тыс. домохозяйств, а также на 90 тыс. тонн снизит потребление угля и уменьшит вредные выбросы в атмосферу углекислого газа на 30,5 тыс тонн.

По данным, размещенным на официальном сайте Республики Бурятия, новая мощная солнечная электростанция будет способствовать большей надежности энергоснабжения региона, усилит его инвестиционную привлекательность, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни жителей.