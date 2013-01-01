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Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации

Мар 31
Тульская область Центральный федеральный округ
Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации


Тульская компания первой в России произвела и осуществила поставку синтезируемых материалов для 3D-печати, которые будут применяться для морского и авиационного двигателестроения. Это окажет серьезную поддержку программе импортозамещения, так как позволит отказаться от дорогостоящих импортных материалов.

Акционерное общество «ПОЛЕМА», входящее в состав ПМХ и расположенное в Тульской области, первым в России произвело и осуществило поставку синтезируемых материалов для 3D-печати, которые будут применяться для морского и авиационного двигателестроения. Производство специальных порошков поможет развитию программы импортозамещения в стране, а также значительно снизит затраты заинтересованных компаний, которые смогут отказаться от использования дорогих зарубежных материалов.

Компания производит металлопорошковые композиции на основе кобальта и железа для 3D-печати деталей, предназначенных для изготовления судовых и авиационных двигателей. Это первые в России порошки, которые можно применять и в морском и в авиастроении. Вначале порошки прошли сертификацию и получили специальное разрешение для применения при изготовлении авиационных двигателей, а недавно такое разрешение выдано для производства газотурбинных двигателей морского назначения.

По информации, представленной на Инвестиционном портале Тульской области, АО «ПОЛЕМА» - это крупнейший в нашей стране производитель специальных порошков, используемых в 3D-печати. При этом порошки, созданные на производстве компании, имеют минимальное содержание кислорода и других примесей, благодаря специальному оборудованию. Также современное высокотехнологичное оборудование компании позволяет значительно снизить вредные производственные выбросы в атмосферу.



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