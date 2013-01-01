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ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее

Июн 25
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Практика показала, что в этом деле нет мелочей – на развитие отечественного производства в равной степени влияет зависимость от импортных поставок и таких габаритных изделий, как автомобильные сидения, и таких мелких деталей, как переходники для закачивания антифриза. Ни без того, ни без другого российский автопром в локализации  производства далеко не продвинется. Но открытие новых заводов в Тольятти и Волгограде дают такую возможность.

Новые предприятия в Калининградской и Тверской области позволяют практически полностью локализовать в России производство светодиодных светильников.

А проекты, которые  реализуются в Кемеровской и Астраханской областях доказывают, что производственный эффект «два в одном» можно получить на любом объекте – производить сжиженный газ, осваивая угольное месторождение и получать солнечную энергию на обычной электроподстанции.

  1. В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов

  2. В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана

  3. В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов

  4. В Республике Башкортостан запустили модернизированное производство проволоки

  5. В Красноярском крае стартовало производство никеля с нейтральным углеродным следом

  6. В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома

  7. В Астраханской области реализовали пилотный проект энергоэффективной подстанции

  8. В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты

  9. В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для  светильников

  10. В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников



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