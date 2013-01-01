ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Практика показала, что в этом деле нет мелочей – на развитие отечественного производства в равной степени влияет зависимость от импортных поставок и таких габаритных изделий, как автомобильные сидения, и таких мелких деталей, как переходники для закачивания антифриза. Ни без того, ни без другого российский автопром в локализации производства далеко не продвинется. Но открытие новых заводов в Тольятти и Волгограде дают такую возможность.

Новые предприятия в Калининградской и Тверской области позволяют практически полностью локализовать в России производство светодиодных светильников.

А проекты, которые реализуются в Кемеровской и Астраханской областях доказывают, что производственный эффект «два в одном» можно получить на любом объекте – производить сжиженный газ, осваивая угольное месторождение и получать солнечную энергию на обычной электроподстанции.