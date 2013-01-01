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В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома

Июн 23
Волгоградская область Южный федеральный округ
В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома


Выпускать силиконовые переходники, которые до сих пор поставлялись в основном из Китая и Германии, будет «Волжскрезинотехника» - крупнейший в стране производитель рукавных изделий и уплотнительных соединений.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, половину средств, необходимых для запуска производства теплостойких силиконовых рукавов, муфт и переходников, «Волжскрезинотехника» получила от ФРП. Региональный фонд развития промышленности предоставил льготный заем в 28,5 млн рублей.

На новой производственной линии будут выпускать до 22,8 тыс. единиц комплектующих для российской автомобильной промышленности. Речь идет о переходниках, с помощью которых в автомобилях под давлением и при высокой температуре перекачивают антифриз, тосол, незамерзающие и антикоррозионные жидкости, воду и воздух.

Выпуск таких изделий, соответствующих мировым стандартам, на территории России поможет предприятиям автопрома снизить издержки и избежать зависимости от импортных поставок.

Новые линии на «Волжскрезинотехника» - не единственный инвестиционный проект, который реализуется на территории Волгоградской области при поддержке федерального и регионального ФРП. С 2016 по 2021 годы Фонд развития промышленности выделил 1,75 млрд рублей на реализацию двух десятков инвестпроектов.

За последние шесть лет в Волгоградской области открыты 84 современных производства, создано около 7 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций в промышленность региона за этот период превысил 216 млрд рублей, а объем федеральной и региональной господдержки – 23 млрд рублей.



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