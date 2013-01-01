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В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов

Июн 21
Калининградская область Северо-Западный федеральный округ
В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов


В создание импортозамещающего производства на площадке кластера «Технополис GS» инвестиционно-промышленный холдинг GS Group вложил более 300 миллионов рублей. В городе Гусев на первом этапе будут производить 145 миллионов светодиодов в год, а в дальнейшем - до 400 миллионов.

Как сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области, техническая оснащенность и высокая квалификация работников предприятий созданного десять лет назад кластера « Технополис GS» позволила в кратчайшие сроки запустить масштабное производство микроэлектроники, соответствующей мировым стандартам.

Власти региона расценивают как весомый вклад в экономику запуск крупносерийного производства светодиодов и создание новых рабочих мест в одном из малых городов.

Федеральные власти оценили запуск этого производства в Калининградской области как важный этап в развития российской радиоэлектронной промышленности, поскольку светотехника сегодня является одним из ключевых технологических рынков отрасли.

Производство размещено на 700 кв. м собственных «чистых помещений» 7 класса, площадь которых может быть увеличена вдвое – до 1,5 тысяч кв метров. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее монтаж кристаллов на рамку-носитель, микросварку, герметизацию гель-люминофорной смесью и тестирование.

На новом производстве налажен выпуск светодиодов в корпусах 2835, 3030 и 5050 – той продукции, которая сегодня занимает до 90 процентов российского рынка светотехники. Уже к концу 2022 года GS Group планируют выйти на проектную мощность в 400 миллионов светодиодов в год. Тем самым компания рассчитывает решить проблему дефицита отечественных светодиодов, обеспечить потребности в данных компонентах тех российских производителей светотехники, которые сегодня выполняют госзаказы.

Государство создало мощные стимулы для развития таких производств. Светодиоды внесены в Реестр российской промышленной продукции. И российскими считаются только те светильники, светодиоды к которым произведены  в нашей стране. Для этой отечественной продукции установлены 30-процетные преференции при госзакупках – российская радиоэлектроника выигрывает торги, даже если ее цена на треть выше, чем у импортной.

Объем госконтрактов по замене традиционных источников на светодиодное освещение, которые будут реализованы до 2027 года, Минэнерго России оценивает в 442 млрд рублей. По экспертным оценкам – это треть общего объема рынка госконтрактов. В целом рынок светодиодов России в стоимостном выражении можно оценить в 3,3 млрд руб. или 0,843 млрд штук в год.

Создание нового производства в Калининградской области позволит заполнить этот рынок отечественной продукцией.

 



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