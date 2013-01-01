Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ИЮН, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 ИЮН, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана

Июн 24
Кемеровская область Сибирский федеральный округ
В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана


На территории Кузбасса появится первое в России предприятие по сжижению газа, добываемого из метана угольных пластов. Памятный камень заложили на выделенной под новый завод площадке на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении в Прокопьевском муниципальном округе.

В регионе началась реализация соглашения о сотрудничестве, заключенного на ПМЭФ-2021 между Правительством Кузбасса, ПАО «Газпром», Минэнерго и Минпромтором России. Первый в России проект по добыче метана из угольных пластов  с применением отечественных  технологий реализует ООО «Газпром добыча Кузнецк» при поддержке Правительства России и властей Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса, разработка Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождения предусматривает строительство 110 скважин, которые обеспечат загрузку метаном производственных мощностей нового завода. На сегодняшний день построено 33 скважины разных конструкций, опробованы оптимальные для освоения данного месторождения технологии. Значительную часть необходимого оборудования произведут на промышленных предприятиях Кузбасса. Первую очередь завода сжиженного газа планируется запустить в начале 2023 года.

Выпуск новой продукции позволит перевести на газовое топливо карьерную технику, объекты жилищно-коммунального хозяйства региона, а также обеспечить топливом общественный транспорт. Кемеровской областью в последние годы закуплено более тысячи автобусов, половина которых работает на газе.

Кроме того, в регионе будут развиваться системы газификации – речь идет о строительстве второй нитки магистрального газопровода «Парабель — Кузбасс» на участке 572 — 714 км и улучшении газоснабжения потребителей Новокузнецка.

Региональные власти сегодня выстраивают инвестиционную политику таким образом, чтобы обеспечить развитие не угольных отраслей экономики Кузбасса. В частности, в июне на ПМЭФ были заключены инвестиционные соглашения на 300 млрд рублей, которые могут обеспечить создание 12 тысяч рабочих мест на этапе строительства объектов и более 7,5 тысяч рабочих мест – после ввода этих объектов в эксплуатацию.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровская область:
21 Июн:
3 Июн:
28 Май:
Сибирский федеральный округ:
23 Июн:
18 Июн:
16 Июн:
РОССИЯ:
24 Июн:
24 Июн:
23 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Богатейший миллиардер России назвал решение властей о пошлинах подарком Европе

Богатейший миллиардер России назвал решение властей о пошлинах подарком Европе
Экономика

Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки

Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки
Экономика

«Военное положение, если нужно». Лукашенко заявил об ответе на секторальные санкции ЕС

«Военное положение, если нужно». Лукашенко заявил об ответе на секторальные санкции ЕС
Политика 2

Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей

Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей
Экономика 1

Узнай, страна!

В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов

В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов

В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана

В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

21:06 В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов
Богатейший миллиардер России назвал решение властей о пошлинах подарком Европе
Богатейший миллиардер России назвал решение властей о пошлинах подарком Европе
20:24 В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана
18:40 В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности
23 ИЮН, 23:24 В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции
23 ИЮН, 22:16 В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты
23 ИЮН, 18:02 В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома
Отдыхать в Краснодарском крае смогут только привитые граждане
Отдыхать в Краснодарском крае смогут только привитые граждане
23 ИЮН, 14:25 Андрей Васильев: Второй оптимизационный пакет поправок – бизнес в ожидании Андрей Васильев: Второй оптимизационный пакет поправок – бизнес в ожидании
23 ИЮН, 10:17 В Красноярском крае стартовало производство никеля с нейтральным углеродным следом В Красноярском крае стартовало производство никеля с нейтральным углеродным следом
22 ИЮН, 22:19 В Астраханской области реализовали пилотный проект энергоэффективной подстанции В Астраханской области реализовали пилотный проект энергоэффективной подстанции
22 ИЮН, 19:14 В Республике Башкортостан запустили модернизированное производство проволоки В Республике Башкортостан запустили модернизированное производство проволоки
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter