В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана



На территории Кузбасса появится первое в России предприятие по сжижению газа, добываемого из метана угольных пластов. Памятный камень заложили на выделенной под новый завод площадке на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении в Прокопьевском муниципальном округе.

В регионе началась реализация соглашения о сотрудничестве, заключенного на ПМЭФ-2021 между Правительством Кузбасса, ПАО «Газпром», Минэнерго и Минпромтором России. Первый в России проект по добыче метана из угольных пластов с применением отечественных технологий реализует ООО «Газпром добыча Кузнецк» при поддержке Правительства России и властей Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса, разработка Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождения предусматривает строительство 110 скважин, которые обеспечат загрузку метаном производственных мощностей нового завода. На сегодняшний день построено 33 скважины разных конструкций, опробованы оптимальные для освоения данного месторождения технологии. Значительную часть необходимого оборудования произведут на промышленных предприятиях Кузбасса. Первую очередь завода сжиженного газа планируется запустить в начале 2023 года.

Выпуск новой продукции позволит перевести на газовое топливо карьерную технику, объекты жилищно-коммунального хозяйства региона, а также обеспечить топливом общественный транспорт. Кемеровской областью в последние годы закуплено более тысячи автобусов, половина которых работает на газе.

Кроме того, в регионе будут развиваться системы газификации – речь идет о строительстве второй нитки магистрального газопровода «Парабель — Кузбасс» на участке 572 — 714 км и улучшении газоснабжения потребителей Новокузнецка.

Региональные власти сегодня выстраивают инвестиционную политику таким образом, чтобы обеспечить развитие не угольных отраслей экономики Кузбасса. В частности, в июне на ПМЭФ были заключены инвестиционные соглашения на 300 млрд рублей, которые могут обеспечить создание 12 тысяч рабочих мест на этапе строительства объектов и более 7,5 тысяч рабочих мест – после ввода этих объектов в эксплуатацию.