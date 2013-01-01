В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников



Новые производственные мощности созданы на крупнейшем в России заводе по производству светотехнической продукции «Светотехника». При поддержке ФРП здесь реализован инвестиционный проект, позволивший наладить выпуск алюминиевых деталей для светильников.

Общий объем инвестиций в проект составил 150 млн. рублей. Более половины этой суммы - 80,5 млн. рублей - «Светотехника» получила в прошлом году в виде льготного займа от федерального и регионального Фондов развития промышленности по программе «Комплектующие изделия».

Как сообщает портал «Металлоснабжение и сбыт», эти средства были направлены на закупку современного оборудования – литейной машины, гидравлического пресса, роботов-заливщиков, смазчиков и съемщиков.

Благодаря установке и запуску этого оборудования мощности завода выросли на 15 процентов. На предприятии налажен выпуск корпусов, закрывающих крышек, рамок и колец для прижатия стекла, других элементов крепления, которые используются при изготовлении светильников Galad для наружного освещения площадей, улиц, дворов, офисов и промышленных объектов.

До сих пор значительную часть таких комплектующих приходилось приобретать у зарубежных компаний. Что касается готовой продукции, то две трети российского рынка светильников сегодня занимает продукция из Китая и других стран Азии.

Теперь же за счет производства собственных комплектующих себестоимость продукции «Светотехники» снизилась на 2 процента, а локализация производства увеличилась до 99 процентов.Реализация этого проекта в Тверской области уменьшила зависимость российского рынка от импортных поставок.

Первая партия из 65 тысяч светодиодных светильников, произведенных на «Светотехнике с собственными комплектующими, будет поставлена в Нижний Новгород и установлена на улицах и парках в рамках подготовки к 800-летия города.