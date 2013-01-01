В Красноярском крае стартовало производство никеля с нейтральным углеродным следом
Необходимые условия для производства углеродно-нейтрального никеля обеспечила модернизации гидроэлектростанции, питающей предприятия «Норникеля» в Норильском промышленном районе, а также комплекс мер по снижению выбросов парниковых газов.
Необходимые условия для производства углеродно-нейтрального никеля обеспечила модернизации гидроэлектростанции, питающей предприятия «Норникеля» в Норильском промышленном районе, а также комплекс мер по снижению выбросов парниковых газов.
Как сообщает пресс-центр Норникеля, компенсирующие меры по снижению вредных выбросов принимаются на всех этапах производства - от добычи руды до обогащения и рафинирования и выпуска готовой продукции.
« ГМКНорникель» ремонтирует энергетическое оборудование и выводит из эксплуатации устаревшие энергоустановки, снижает теплопотери в зданиях и на трубопроводах, внедряет автоматизированные системы контроля и учета.
Значительный объем инвестиций направлен на замену гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС. В результате модернизации доля этой гидроэлектростанции в энергобалансе достигла 55% по Норильскому промышленному району.
Сообщая о выпуске первой партии углеродно-нейтрального никеля, руководство компании отмечает, что выпуск такого металла стал возможен благодаря достигнутому «Норникелем» реальному снижению выбросов, а не за счет покупки квот на выбросы углерода.
Группа компаний рассчитывает в ближайшее время получить заключения международных аккредитованных аудиторов, подтверждающих методологию расчета углеродного следа никеля, произведенного на мощностях Кольской ГМК.
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