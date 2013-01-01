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В Астраханской области реализовали пилотный проект энергоэффективной подстанции

Июн 22
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области реализовали пилотный проект энергоэффективной подстанции


На электроподстанции 500 кВ «Астрахань» установили солнечные панели, ветрогенераторы и литий-ионные аккумуляторы, чтобы использовать накопленную ими энергию для технических нужд в темное время суток.

Эту инновационную систему разработал Научно-технический центр «Россети ФСК ЕЭС» в рамках корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция». Применяя эту систему, подстанции смогут использовать энергию солнца и ветра для охлаждения силовых трансформаторов, обогрева оборудования, освещения и вентиляции помещений, вместо того чтобы брать на свои нужды электричество из сети.

Как сообщает пресс-центр «Россети ФСК ЕЭС», впервые эта новейшая разработка применяется на основном центре питания Астраханской области - подстанции мощностью 501 МВА, которая снабжает электроэнергией территорию  с населением 320 тыс. человек.

На подстанции ФСК ЕЭС разместили ветрогенерирующую установку общей мощностью 56,3 кВт, а также три блока солнечных панелей. Панели состоят из 135 фотоэлектрических модулей. Они установлены на специальных трекерах, которые в течение дня разворачивают их к солнцу.

До конца 2021 года продлится опытно-промышленная эксплуатация этой установки в Астрахани. Про оценкам специалистов, она может обеспечить экономию электроэнергии до 90 тыс. кВт ч в год.

Если результаты этого эксперимента будут удовлетворительными, то такие установки разместят на подстанциях ФСК ЕЭС в других регионах России.



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