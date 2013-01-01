В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов
На размещенном на территории особой экономической зоны заводе одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов - компании «Форесия», будут выпускать сидения для автомобилей. Эти комплектующие планируется поставлять на «АВТОВАЗ», Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus.
Проект с объемом инвестиций более 2,5 миллиардов рублей реализуется в три этапа. На сегодняшний день на предприятии налажен выпуск каркасов сидений. К концу этого года планируется запустить цех пошива обивки, а к лету 2022 года - наладить выпуск пенного наполнителя для сидений. Сегодня на производственной площадке идет строительство новых заводских корпусов.
Запуск всех подразделений нового завода позволит создать почти шестьсот новых рабочих мест, а по мере развития производства число рабочих мест может увеличиться до тысячи. Здесь будут выпускать около полутора тысяч машинокомплектов в день.
Как сообщает пресс-служба Правительства Самарской области, предприятие компании «Форесия» –– первый проект, который реализуется в формате индустриальных парков. Производственная площадка нового завода создавалась с привлечением средств не только инвесторов, но и областного бюджета.
Завод в ОЭЗ «Толятти» станет самым крупным в России и единственным среди всех предприятий международной компании «Форесия», где на одной площадке выполняются все технологические операции по производству автомобильных сидений. Выпускаемые здесь автокомпоненты позволят повысить уровень локализации продукции АВТОВАЗа и будут способствовать развитию российского автопрома.
ОЭЗ «Тольятти» входит в тройку самых привлекательных в России площадок для реализации инвестпроектов. Здесь уже создано 12 производств и более 1,6 тысяч рабочих мест. Еще 29 резидентов из 8 стран мира подтвердили готовность реализовать в этой особой экономической зоне свои инвестпроекты, обеспечивающие создание около 6,5 тысяч новых рабочих мест. Заявленный ими объем инвестиций превышает 40 миллиардов рублей.
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