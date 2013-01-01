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В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты

Июн 23
Тульская область Центральный федеральный округ
В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты


Первое предприятие компании Ansell в России создано на территории промышленного технопарка АО «Пластик» в Узловой. На первом этапе развития производства здесь будут ежегодно производить 2 миллиона пар рабочих перчаток, а уже в следующем году увеличат объем производства вдвое – до 4 миллионов пар перчаток в год.

p>Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и компаниями «Анселл Мануфактуринг РУС» и «Пластик» было подписано ПМЭФ-2021. И стороны уже приступили к его реализации. Руководство Ansell поблагодарило региональные власти за конструктивный подход и всестороннюю  поддержку в реализации  проекта.

 Как сообщает пресс-служба Правительства Тульской области, в создание высокотехнологичного инновационного предприятия  вкладывается 270  млн рублей. Здесь будет создано  120 рабочих мест.

Объем производства перчаток, защищающих руки рабочих, работающих в тяжелых условиях,  позволяет не только удовлетворить спрос на эту продукцию в России, но и наладить экспортные поставки в Беларусь и Казахстан.



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