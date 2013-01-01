В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты
Первое предприятие компании Ansell в России создано на территории промышленного технопарка АО «Пластик» в Узловой. На первом этапе развития производства здесь будут ежегодно производить 2 миллиона пар рабочих перчаток, а уже в следующем году увеличат объем производства вдвое – до 4 миллионов пар перчаток в год.
Как сообщает пресс-служба Правительства Тульской области, в создание высокотехнологичного инновационного предприятия вкладывается 270 млн рублей. Здесь будет создано 120 рабочих мест.
Объем производства перчаток, защищающих руки рабочих, работающих в тяжелых условиях, позволяет не только удовлетворить спрос на эту продукцию в России, но и наладить экспортные поставки в Беларусь и Казахстан.
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