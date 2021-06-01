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В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников

Июн 24
Москва Центральный федеральный округ
В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников


Разработка ученых Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», осуществленная совместно с исследователями Сибирского федерального университета и «НПЦ магнитной гидродинамики», позволяет выпускать более легкие и экономичные комплектующие, которые используются в производстве железнодорожного и авиатранспорта.

Термостойкий алюминиевый сплав повышенной прочности сможет заменить довольно дорогие и тяжелые сплавы, из которых сегодня делают медные проводники, используемые при производстве самолетов  и скоростных поездов.

Как сообщает пресс-центр НИТУ МИСиС, исследователи создали метод получения из алюминиевого сплава уникальной термостойкой проволоки повышенной прочности.

Эта проволока выдерживает температуры до 400 градусов Цельсия. И этим существенно превосходит выпускаемые сегодня алюминиевые сплавы, термическая устойчивость которых  ограничивается 250-300 градусами Цельсия.

Суть в том, что раньше для  получения сплавов с такой структурой пытались применить сложную технологию, которая включает сверхбыструю кристаллизацию расплава, получение гранул и применение методов порошковой металлургии.

Теперь длинномерную заготовку обрабатывают  в электромагнитном кристаллизаторе. Особые режимы литья и отжига позволяют получить структуру из термически стабильных наночастиц, содержащих медь, марганец и цирконий. А прокатку и волочение проволоки осуществляют без использования операций гомогенизации и закалки

Эта уникальная  и малозатратная технология  может применяться производителями  деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. А алюминиевые проводники станут прекрасной альтернативой более дорогостоящих  медных.



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