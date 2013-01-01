В Республике Башкортостан запустили модернизированное производство проволоки



Новая промышленная линия заработала на Белорецком металлургическом комбинате. Ввод в эксплуатацию четырех волочильных станов, которые способны ежегодно производить около 50 тонн проволоки, стал очередным этапом модернизации входящего в группу «Мечел» предприятия.

Масштабный проект модернизации Белорецкого металлургического комбината, который реализуется с 2016 года, предусматривает техническое перевооружение сталепроволочных цехов и монтаж новой станции очистки сточных вод.

Общий объем инвестиций в этот проект составляет 1,5 млрд рублей. Половину средств предоставил Фонда развития промышленности России в виде льготного займа в 750 млн рублей. Модернизация БМК проходит в несколько этапов и должна завершиться в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба главы Республики Башкортостан, в декабре 2018 года на комбинате запустили не имеющее аналогов в России канатное производство. Выпускаемые здесь канаты востребованы в горнорудной, нефтедобывающей, судостроительной промышленности, а также при строительстве мостов.

Теперь на металлургическом комбинате запустили линии по производству проволоки, установив четыре современных волочильных стана стоимостью 220 млн рублей. В ближайшей перспективе таких станов на предприятии будет 12, а расширение производства обеспечит создание полусотни новых рабочих мест.

Новое оборудование, которое исключает повреждение поверхности металла, позволит сделать проволоку более качественной, а производимые из нее канаты – более долговечными. К тому же использование этого оборудования существенно снижает негативное воздействие на окружающую среду.

По данным группы «Мечел», в результате модернизации к концу 2023 года БМК станет одним из самых современных метизных предприятий в стране и наполнит российский рынок высококачественной продукцией.