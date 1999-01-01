ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошлой неделе российские ученые протестировали несколько уникальных отечественных разработок. Так, в Алтайском крае прошли испытания беспилотных погрузочно-доставочных машин, предназначенных для добычи породы в сложных горно-геологических условиях. В Вологодской области будет создан первый опытный минизавод для очистки воды, включающий несколько новейших установок по производству "чистого" активированного угля. А калужские ученые протестировали свой новый композиционный керамический материал на основе диоксида циркония, который может выдерживать температуры до 2000°С и агрессивное химическое воздействие.
1. Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра начала работать в Новосибирской области
2. Уникальную установку по производству активированного угля создали ученые Вологодской области
3. В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника
4. Новый производственный корпус промышленной автоматики открыли в Саратовской области
5. Цех по производству защитных костюмов и спецодежды заработал в Кемеровской области
6. Новую производственную линию по выпуску гофрированных канализационных труб открыли на Хабаровском трубном заводе
7. Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализовали в Карелии
8. Калужские ученые создали композиционный материал, аналогов которого нет в России
9. Первое в регионе производство респираторов наладили в Курской области
10. Жители Костромской области получили новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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