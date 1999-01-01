ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошлой неделе российские ученые протестировали несколько уникальных отечественных разработок. Так, в Алтайском крае прошли испытания беспилотных погрузочно-доставочных машин, предназначенных для добычи породы в сложных горно-геологических условиях. В Вологодской области будет создан первый опытный минизавод для очистки воды, включающий несколько новейших установок по производству "чистого" активированного угля. А калужские ученые протестировали свой новый композиционный керамический материал на основе диоксида циркония, который может выдерживать температуры до 2000°С и агрессивное химическое воздействие.

1. Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра начала работать в Новосибирской области

2. Уникальную установку по производству активированного угля создали ученые Вологодской области

3. В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника

4. Новый производственный корпус промышленной автоматики открыли в Саратовской области

5. Цех по производству защитных костюмов и спецодежды заработал в Кемеровской области

6. Новую производственную линию по выпуску гофрированных канализационных труб открыли на Хабаровском трубном заводе

7. Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализовали в Карелии

8. Калужские ученые создали композиционный материал, аналогов которого нет в России

9. Первое в регионе производство респираторов наладили в Курской области

10. Жители Костромской области получили новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»