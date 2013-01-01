В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника
Горнодобывающее предприятие Алтайского края приступило к тестированию беспилотных погрузочно-доставочных машин. Аппараты предназначены для добычи породы в сложных горно-геологических условиях, что позволит обеспечить безопасные условия труда для работников компании.
По словам начальника управления информационных систем и автоматизации акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» Андрея Серкова, оператор нового аппарата управляет машиной при помощи пульта дистанционного управления не находясь в очистном пространстве. Причем аппарат может находиться от сотрудника на расстоянии до 100 метров. Такой порядок работы обеспечивает безопасность сотрудников при добыче пород в сложных горно-геологических условиях.
По информации Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, размещенной на официальном сайте региона, в планах руководства компании продолжить экспериментальные работы. Теперь на машины будет установлено новое дистанционное оборудование, которое позволит оператору управлять погрузочно-доставочными средствами со своего удаленного рабочего места.
Фото: АО «Сибирь-Полиметаллы»
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