В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника



Горнодобывающее предприятие Алтайского края приступило к тестированию беспилотных погрузочно-доставочных машин. Аппараты предназначены для добычи породы в сложных горно-геологических условиях, что позволит обеспечить безопасные условия труда для работников компании.

На Корбалихинском руднике Алтайского края проходит эксперимент по тестированию беспилотных погрузочно-доставочных машин (ПДМ). Тестовые работы осуществляет Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы». Машину можно использовать при проведении работ в сложных горно-геологических условиях, так как она оснащена дистанционным управлением и специальной системой видеонаблюдения и не требует непосредственного присутствия человека на опасных участках проведения работ.

По словам начальника управления информационных систем и автоматизации акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» Андрея Серкова, оператор нового аппарата управляет машиной при помощи пульта дистанционного управления не находясь в очистном пространстве. Причем аппарат может находиться от сотрудника на расстоянии до 100 метров. Такой порядок работы обеспечивает безопасность сотрудников при добыче пород в сложных горно-геологических условиях.

По информации Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, размещенной на официальном сайте региона, в планах руководства компании продолжить экспериментальные работы. Теперь на машины будет установлено новое дистанционное оборудование, которое позволит оператору управлять погрузочно-доставочными средствами со своего удаленного рабочего места.

Фото: АО «Сибирь-Полиметаллы»