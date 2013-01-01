В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля



ПАНДа_лаб представляет собой уникальный лабораторно-промышленный образец Пиролизера-активатора непрерывного действия. С его помощью удалось получить "чистый" активированный уголь, производство которого осуществляется по новой, не имеющей аналогов технологии и без вреда для экологии.

Вологодские предприниматели, конструкторы и студенты ВоГУ при поддержке Правительства Вологодской области, разработали новую уникальную установку ПАНДа_лаб, с помощью которой удалось получить активированный уголь пригодный для очистных сооружений, пищевой и химической промышленности и сельского хозяйства. Команда работала над созданием установки около года, а итогом их работы стало создание нового экологически чистого продукта, который будет способствовать импортозамещению.

Михаил Чарный, директор по науке компании-разработчика, сообщил, что установку планируется использовать для очистки воды. По его словам, в настоящее время большинство очистных механизмов работают на кокосовом угле. А вот отечественные разработчики смогли создать активированный уголь из березовой щепы, добившись полного отсутствия экологически вредных отходов. При этом для работы новой установки не требуется автономного отделения активации, холодильника и котла утилизации отходов, а это значительно уменьшает вложение денежных средств в первоначальное производство.

По информации Правительства Вологодской области власти высоко оценили новую разработку, выделив команде субсидию на проведение опытно-конструкторских работ. Причем ее решено поставить на поток и уже в этом году будет создан первый опытный минизавод из пяти промышленных установок. В дальнейшем минизавод будет поставляться в регионы России и в другие страны.