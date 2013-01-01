Цех по производству защитных костюмов и спецодежды открыли на Кузбассе
Швейный цех по производству защитных костюмов и спецодежды открылся на одном из предприятий Кузбасса. Создано более 25 рабочих мест, которые предназначены для женщин, освободившихся из мест заключения, и тех, кто имеет инвалидность по слуху или речи.
Новый цех оборудован современной техникой, включая швейные и раскроечные машины, управляемые специальными программами. Причем на производстве используют только российские материалы для пошива, которые поступают из Иваново, Барнаула и Москвы. Выпускаемая продукция предназначена для шахтеров, строителей, дорожников, энергетиков, химиков. Планируется, что цех будет выпускать до 500 комплектов рабочих костюмов для промышленных предприятий Кузбасса и соседних районов.
По данным Администрации Правительства Кузбасса губернатор региона Сергей Цивилев высоко оценил открытие нового производства. По его словам, данный проект является важным для области, так как оказывает поддержку женщинам, особенно отбывшим наказание. В настоящее время они будут обеспечены работой, что поможет им избежать противоправных рецидивов.
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