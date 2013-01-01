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Первое в регионе производство респираторов наладили в Курской области

Мар 25
Курская область Центральный федеральный округ
Первое в регионе производство респираторов наладили в Курской области


В Курской области приступили к выпуску медицинских респираторов. Это первое подобное производство в регионе. Предприятие рассчитывает выпускать около 140 тыс. различных респираторов в месяц, причем их стоимость будет ниже, чем у представленных на российском рынке аналогов.

Компания «Торговый дом «Сириус» открыла новое производство в деревне Анахина Октябрьского района Курской области. Речь идет об изготовлении медицинских респираторов. Компания стала первой в регионе, кто производит данные медицинские изделия. А на открытие новой производственной линии руководство фабрики привлекло заем регионального фонда развития промышленности в размере 9,5 млн рублей.

На предприятии работают швейный цех, цех по раскрою материал, а также помещения для изготовления респираторов и хранения готовой продукции. Благодаря полученным средствам фабрике удалось закупить новое современное оборудование, которое позволит выпускать порядка 140 тыс. респираторов разных классов защиты в месяц и добиться более низкой себестоимости, чем у аналогов представленных на российском рынке. При этом руководство фабрики планирует увеличить ассортимент выпускаемых респираторов для того, чтобы обеспечить качественной продукцией работников различных отраслей экономики.

Как сообщили в Администрации Курской области, глава региона Роман Старовойт посетил новое производство. По его словам, выпускаемая компанией продукция является важной и востребованной в регионе, тем более, что ранее в Курской области медицинские респираторы не производили. Губернатор выразил уверенность в том, что первые партии новой продукции получат именно медицинские учреждения региона.



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