Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области дал старт открытию первой очереди самого крупного оптово-распределительного центра за Уралом. Новый центр будет не только служить активному развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала региона, но также даст более 900 новых рабочих мест жителям области.
Общая площадь нового центра составляет более 100 тыс. кв. м. В его строительство и оборудование было вложено более 8 млрд рублей инвестиций. После того, как полностью закончатся строительные работы и центр начнет функционировать в полном объеме, продавцы оптовой продукции, такой как свежие овощи и фрукты, мясо, рыба и молочные продукты, а также компании и индивидуальные предприниматели занятые в сфере общественного питания смогут хранить и реализовать свою продукцию на территории центра.
По словам губернатора, которые приводит официальный сайт Правительства Новосибирской области, новый центр будет выступать коммуникатором развития деловых и производственных связей между участниками продовольственного рынка, а также создаст в регионе хорошие рабочие места для жителей области.
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