Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области



Губернатор Новосибирской области дал старт открытию первой очереди самого крупного оптово-распределительного центра за Уралом. Новый центр будет не только служить активному развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала региона, но также даст более 900 новых рабочих мест жителям области.

На территории новосибирского Промышленно-логистического парка прошла торжественная церемония открытия первой очереди самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет-Новосибирск». Губернатор региона Андрей Травников, который присутствовал на церемонии, увидел как проходит работа в мультитемпературном терминале, осмотрел оптовый павильон, проверил холодильную и морозильную камеры, а также понаблюдал за работой упаковочной линии.

Общая площадь нового центра составляет более 100 тыс. кв. м. В его строительство и оборудование было вложено более 8 млрд рублей инвестиций. После того, как полностью закончатся строительные работы и центр начнет функционировать в полном объеме, продавцы оптовой продукции, такой как свежие овощи и фрукты, мясо, рыба и молочные продукты, а также компании и индивидуальные предприниматели занятые в сфере общественного питания смогут хранить и реализовать свою продукцию на территории центра.

По словам губернатора, которые приводит официальный сайт Правительства Новосибирской области, новый центр будет выступать коммуникатором развития деловых и производственных связей между участниками продовольственного рынка, а также создаст в регионе хорошие рабочие места для жителей области.