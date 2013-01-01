Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 МАР, 18:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 МАР, 18:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области

Мар 22
Новосибирская область Сибирский федеральный округ
Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области


Губернатор Новосибирской области дал старт открытию первой очереди самого крупного оптово-распределительного центра за Уралом. Новый центр будет не только служить активному развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала региона, но также даст более 900 новых рабочих мест жителям области.

На территории новосибирского Промышленно-логистического парка прошла торжественная церемония открытия первой очереди самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет-Новосибирск». Губернатор региона Андрей Травников, который присутствовал на церемонии, увидел как проходит работа в мультитемпературном терминале, осмотрел оптовый павильон, проверил холодильную и морозильную камеры, а также понаблюдал за работой упаковочной линии.

Общая площадь нового центра составляет более 100 тыс. кв. м. В его строительство и оборудование было вложено более 8 млрд рублей инвестиций. После того, как полностью закончатся строительные работы и центр начнет функционировать в полном объеме, продавцы оптовой продукции, такой как свежие овощи и фрукты, мясо, рыба и молочные продукты, а также компании и индивидуальные предприниматели занятые в сфере общественного питания смогут хранить и реализовать свою продукцию на территории центра.

По словам губернатора, которые приводит официальный сайт Правительства Новосибирской области, новый центр будет выступать коммуникатором развития деловых и производственных связей между участниками продовольственного рынка, а также создаст в регионе хорошие рабочие места для жителей области.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Новосибирская область:
12 Фев:
14 Окт:
9 Окт:
Сибирский федеральный округ:
16 Мар:
12 Мар:
12 Фев:
РОССИЯ:
21 Мар:
21 Мар:
19 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%

Путин заявил о выходе из кризиса. Экономика тем временем упала на 2,8%
Экономика

Кремль не исключил отключения России от SWIFT

Кремль не исключил отключения России от SWIFT
Экономика

Байден отказался от прямой линии с Путиным

Байден отказался от прямой линии с Путиным
Политика

Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов

Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов
Экономика 12

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области

Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области

В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры

В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта
Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта
21 МАР, 12:23 В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры
21 МАР, 08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
19 МАР, 17:31 В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации
18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие В Липецке открыли новое литейное предприятие
18 МАР, 17:35 Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
18 МАР, 13:28 В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства
17 МАР, 18:35 Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter