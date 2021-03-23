Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии



ООО «Сетлес» занято в сфере лесопильного производства. В 2017 году компания начала подготовку к реализации крупного инвестиционного проекта, который заключается в долгосрочной аренде нескольких участков лесных территорий и увеличении объемов производства компании.

ООО «Сетлес», которое входит концерн Stora Enso, недавно завершило модернизацию лесопильного производства в пос. Импилахти Питкярантского района. Работы проходили в рамках крупного инвестиционного проекта, включающего долгосрочную аренду нескольких участков леса, а также расширение объемов производства компании. Общий объем денег, инвестированных в лесопильное производство, достиг 388 млн рублей, а в организацию новых объектов лесной инфраструктуры компания вложила 71 млн рублей.

На производстве появились новая котельная на биотопливе и линия сортировки готовой продукции, установлена вторая линия упаковки пиломатериалов, произведена замена устройства позиционирования бревен и сито для щепы, добавлены несколько сушильных камер и складов для готовой продукции. Введен в эксплуатацию новый цех, занимающийся изготовлением древесных топливных гранул из отходов производства. Причем мощность цеха достигает порядка 15 тыс. тонн гранул в год. Также модернизации подвергся участок сортировки пиломатериалов и система автоматического управления линиями сортировки и пакетирования пиломатериалов.

По данным Администрации Главы Республики Карелия, модернизация производства заняла у руководства компании порядка 3-х лет. Предприятие увеличило производственные мощности лесопиления до 165-170 тыс. куб. м в год, а древесных топливных гранул до 25 тыс. тонн в год. Благодаря модернизации компания создала 23 новых вакансии и получила в долгосрочную аренду участки леса в Питкярантском районе, площадь которых достигает 65,6 га с годовой расчетной лесосекой 122,4 тыс. куб. м.