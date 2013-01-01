Жители Костромской области получили новый спортивный центр с бассейном
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» открылся в Нерехте Костромской области. Здание комплекса оборудовано всем необходимым спортивным инвентарем, приспособлено для посещения маломобильными жителями региона, а также включает 25-метровый бассейн, с пропускной способность до 40 человек за смену.
Новый оздоровительный комплекс, помимо бассейна, который может принять до 40 человек в смену, оборудован комфортными раздевалками и душевыми, помещением для медицинского кабинета, санитарными узлами и специальными подъемниками и пандусами для маломобильных посетителей. Также в спортивном комплексе предусмотрено все необходимое для детских занятий спортом. А в бассейне плаванием смогут заниматься не только детские спортивные секции. Будут предусмотрены свободные заплывы, проводиться занятия аква-аэробикой, а также индивидуальные и групповые занятия с инструкторами.
По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, новый оздоровительный спортивный комплекс построен в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта. Он имеет важное значение для региона, так как не только дает возможность заниматься спортом, но и обеспечивает безопасность детей, ведь раньше ребята учились плавать в местных прудах и на реке Солонице.
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