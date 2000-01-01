Калужские ученые создали композиционный материал, аналогов которого нет в России



Специалисты компании «Технология», расположенной в Калужской области, разработали новый композиционный керамический материал. Основу материала составляет диоксид циркония. Он может выдержать температуру до 2000°С и агрессивное химическое воздействие.

Новый композиционный керамический материал на основе диоксида циркония, который не имеет аналогов в России, разработали эксперты ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, входящего в Госкорпорацию Ростех и расположенного в Калужской области. Материал может выдержать температуру до 2000°С и воздействие опасных химических веществ. Разработка калужских ученых создана из российских материалов и будет служить целям импортозамещения.

Свою термостойкую керамику специалисты разрабатывали для изготовления изделий, которые смогут использовать компании занятые в атомной и химической промышленности, металлургии, машиностроении и многих других отраслях, в которых требуется изготовление термостойких изделий и деталей устойчивых к воздействию агрессивных химикатов. Известно, что специалисты уже изготовили опытную партию изделий для аэрокосмической отрасли и атомной энергетики и успешно провели эксплуатационные испытания своей продукции.

По словам генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Силкина, которые приводит информационный портал Калужской области, материал с подобными свойствами является уникальным для российских производителей, так как ни одна отечественная компания не занимается подобным производством. Тем не менее на него будет большой спрос, так как материал имеет широки спектр применения и ни в чем не уступает зарубежным аналогам.