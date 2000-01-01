Калужские ученые создали композиционный материал, аналогов которого нет в России
Специалисты компании «Технология», расположенной в Калужской области, разработали новый композиционный керамический материал. Основу материала составляет диоксид циркония. Он может выдержать температуру до 2000°С и агрессивное химическое воздействие.
Свою термостойкую керамику специалисты разрабатывали для изготовления изделий, которые смогут использовать компании занятые в атомной и химической промышленности, металлургии, машиностроении и многих других отраслях, в которых требуется изготовление термостойких изделий и деталей устойчивых к воздействию агрессивных химикатов. Известно, что специалисты уже изготовили опытную партию изделий для аэрокосмической отрасли и атомной энергетики и успешно провели эксплуатационные испытания своей продукции.
По словам генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Силкина, которые приводит информационный портал Калужской области, материал с подобными свойствами является уникальным для российских производителей, так как ни одна отечественная компания не занимается подобным производством. Тем не менее на него будет большой спрос, так как материал имеет широки спектр применения и ни в чем не уступает зарубежным аналогам.
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