Новый производственный корпус промышленной автоматики появился в Саратовской области



Новое здание производственного комплекса построено компанией «Конструкторское бюро промышленной автоматики» в Саратовской области. Руководство вложило в модернизацию производства порядка 150 млн рублей и ожидает получить выручку от реализации большего объема продукции порядка 120 млн рублей уже в текущем году.

Предприятие Саратовской области «Конструкторское бюро промышленной автоматики», которое входит в АО «КРЭТ», построило новое здания для нового производственного комплекса по выпуску промышленной автоматики. Возведение нового здания обошлось компании в 150 млн рублей. Руководство предприятия планирует получить выручку порядка 1,9 млрд рублей к 2023 году за счет модернизации производства.

С введением в эксплуатацию нового здания компания увеличила производственную площадь предприятия более чем на 5 тыс. квадратных метров. В новый корпус перенесли инструментально-механическое производство, цех по обработке дерева, гаражи, помещения главного технолога и главного энергетика, серийно-конструкторский отдел и отдел электромеханизмов. А старое здание будет переоборудовано под испытательный центр и опытное производство перспективной продукции.

Согласно данным Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, полученным от пресс-службы АО «КРЭТ», в связи с модернизацией руководство компании ожидает получить прибыль в размере порядка 120 млн рублей в текущем году и около 300 млн рублей в 2023 году. Причем все работы были проведены за счет собственных средств компании, а в настоящее время предприятие осуществляет особый проект, нацеленный на выпуск новой гражданской продукции.

Фото АО "КБПА"