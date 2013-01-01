Новый производственный корпус промышленной автоматики появился в Саратовской области
Новое здание производственного комплекса построено компанией «Конструкторское бюро промышленной автоматики» в Саратовской области. Руководство вложило в модернизацию производства порядка 150 млн рублей и ожидает получить выручку от реализации большего объема продукции порядка 120 млн рублей уже в текущем году.
С введением в эксплуатацию нового здания компания увеличила производственную площадь предприятия более чем на 5 тыс. квадратных метров. В новый корпус перенесли инструментально-механическое производство, цех по обработке дерева, гаражи, помещения главного технолога и главного энергетика, серийно-конструкторский отдел и отдел электромеханизмов. А старое здание будет переоборудовано под испытательный центр и опытное производство перспективной продукции.
Согласно данным Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, полученным от пресс-службы АО «КРЭТ», в связи с модернизацией руководство компании ожидает получить прибыль в размере порядка 120 млн рублей в текущем году и около 300 млн рублей в 2023 году. Причем все работы были проведены за счет собственных средств компании, а в настоящее время предприятие осуществляет особый проект, нацеленный на выпуск новой гражданской продукции.
Фото АО "КБПА"
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