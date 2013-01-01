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Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе

Мар 23
Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ
Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе


Производственная линия для выпуска гофрированных канализационных труб начала работать на Хабаровском трубном заводе. Руководство завода рассчитывает, что открытие новой линии и увеличение объемов готовой продукции сократит сроки поставок товаров заказчикам.

Хабаровский трубный завод, который входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК, является резидентом ТОР «Хабаровск» и успешно работает на площадке «Ракитное». В настоящее время на заводе введена в эксплуатацию новая производственная линия по выпуску гофрированных канализационных труб КОРСИС. Это позволило увеличить объем выпуска готовой продукции, что приведет к сокращению сроков поставок и увеличению количества заказов.

Продукция завода - гофрированные полиэтиленовые трубы КОРСИС - имеют широкое применение. Их можно использовать для внутриквартальных, магистральных сетей в целях хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Трубы обладают высокой кольцевой жесткостью, а срок их эксплуатации составляет порядка 50 лет. Гофрированные полиэтиленовые трубы КОРСИС Хабаровского трубного завода использовались при строительстве многих крупных объектов, таких, как, например, космодром «Восточный» или взлетно-посадочные полосы Хабаровского аэропорта.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, размещенной на официальном сайте Правительства региона, руководство компании планирует запустить и вторую производственную линию, но уже для выпуска труб малого диаметра. Предполагается, что новое производство начнет работать в первом квартале 2021 года.



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