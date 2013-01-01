Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе
Производственная линия для выпуска гофрированных канализационных труб начала работать на Хабаровском трубном заводе. Руководство завода рассчитывает, что открытие новой линии и увеличение объемов готовой продукции сократит сроки поставок товаров заказчикам.
Продукция завода - гофрированные полиэтиленовые трубы КОРСИС - имеют широкое применение. Их можно использовать для внутриквартальных, магистральных сетей в целях хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Трубы обладают высокой кольцевой жесткостью, а срок их эксплуатации составляет порядка 50 лет. Гофрированные полиэтиленовые трубы КОРСИС Хабаровского трубного завода использовались при строительстве многих крупных объектов, таких, как, например, космодром «Восточный» или взлетно-посадочные полосы Хабаровского аэропорта.
По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, размещенной на официальном сайте Правительства региона, руководство компании планирует запустить и вторую производственную линию, но уже для выпуска труб малого диаметра. Предполагается, что новое производство начнет работать в первом квартале 2021 года.
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