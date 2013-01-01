ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошлой неделе российские регионы осваивали и выпускали новые виды продукции. Так, на Вологодском хлебокомбинате началось производство семи видов натурального сахарного печенья, в Челябинской области испытывают новый инновационный трамвайный вагон, а на заводе «Поликор» в Ивановской области готовятся ввести в эксплуатацию разработанные специалистами завода уникальные технологии.
1. Пансионат и Центр реабилитации для военных и ветеранов труда откроют в Чечне
2. Челябинские инженеры разработали инновационный трамвайный вагон
3. В Тюмени реализуют программу глубокой переработки и производства изделий из древесины
4. В Свердловской области начнется производство медицинского оборудования
5. Реконструкция воздушной гавани продолжается на Соловках
6. В Вологде началось производство семи видов натурального сахарного печенья
7. Первый экотехнопарк откроется в Саратовской области
8. В Ульяновской области готовятся к открытию двух новых предприятий
9. Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор» в Ивановской области
10. В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр
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