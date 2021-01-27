Два новых предприятия откроются в Ульяновской области



Через несколько месяцев в Ульяновской области начнут работу два новых предприятия. Речь идет о новых производствах компаний ВИАМ и «Архбум», которые создадут в области более 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

В Ульяновской области готовятся к открытию два новых предприятия: лабораторно-производственный комплекс научно-технологического центра ВИАМ и компания по выпуску гофроупаковки АО «Архбум».

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ульяновской области, глава региона проконтролировал ход работ по возведению нового здания для комплекса ВИАМ и реконструкцию корпуса бывшего завода «Электромаш» для производства компании АО «Архбум». По его словам, работы проходят в плановом режиме, а открытие производств планируется на март-апрель текущего года. При этом губернатор подчеркнул, что на создаваемых предприятиях смогут получить высокооплачиваемую работу более 300 жителей области.

АО «Архбум» входит в австрийско-германский холдинг Pulp Mill Holding, занимающийся производством картона, бумаги и упаковки. Компания выпускает гофроупаковку для отраслей пищевой и непищевой промышленности и является одним из лидеров лесохимической отрасли России и Европы.

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) это крупнейшее материаловедческое государственное предприятие России. Научно-технологический центр ВИАМ принимал участие в таких проектах, как Ан-124-100 «Руслан», Ил-114-300, МС-21 и Ил-76МД-90А.