В Вологде начали производство натурального сахарного печенья
Вологодский хлебокомбинат начал производство семи видов натурального сахарного печенья. Свою продукцию завод производит из молока, масла, сыра и сгущенного молока, произведенных на территории области. Предприятие планирует выпускать до 5 тонн печенья в сутки.
В настоящее время завод выпускает семь наименований вологодского сахарного печенья. Вся продукция предприятия изготавливается из натуральных продуктов, многие из которых, включая молоко, масло, сыр и сгущенное молоко, производятся на территории области. Производственная мощность новой линии может достигать 5 тонн печенья в сутки, но завод выпускает только 1,5 тонны продукта в сутки, планируя выйти на максимальную производственную мощность к концу года.
Причем для завода важной составляющей является не только производство качественного продукта, но и возможность продемонстрировать, что печенье создается именно в Вологодской области. Эта идея нашла отражение в названии разных марок печенья, таких, как, например, «От Вологодского хлебокомбината», «Из Вологды» или «Северное кружево». По информации пресс-службы Правительства Вологодской области, об этом рассказал генеральный директор ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Владимир Малек губернатору региона Олегу Кувшинникову, во время его посещения комбината.
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