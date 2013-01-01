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Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда

Янв 25
Чеченская Республика Северо-Кавказский федеральный округ
Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда


В самое ближайшее время в Чеченской республике откроются новые реабилитационный центр и пансионат. Пройти курс реабилитации и поправить здоровье здесь могут люди с ограниченными возможностями, те, кто принимал участие в боевых действиях и ветераны труда.

Чечня готовится к открытию новых социальных объектов - пансионата для людей с ограниченными возможностями и центра реабилитации для ветеранов труда и участников боевых действий. Комплексы расположены в городе Аргуне. По словам главы республики Рамзана Кадырова, пансионат и центр реабилитации находятся в одном из самых живописных мест района. Он выразил уверенность, что гости смогут по достоинству оценить созданные для них комфортабельные условия и сервис.

Рабочие качественно и в положенный срок закончили все строительные, архитектурные и ландшафтные работы. Центр и пансионат включают административный комплекс, медицинский и жилой блоки и столовую, которые оборудованы всей необходимой медицинской и бытовой техникой. На территории комплексов разбиты сады и созданы искусственные водоемы, возведена мечеть, выделены зоны для проведения отдыха и досуга. Комплексы рассчитаны на проживание 100 человек.

По информации, размещенной на официальном сайте главы Чеченской республики, центр реабилитации и пансионат возводятся за счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Открытие новых социальных объектов ожидается в самое ближайшее время.



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