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Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени

Янв 26
Тюменская область Уральский федеральный округ
Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени


Тюменская лесоперерабатывающая компания «Уват лес» начала программу глубокой модернизации своего производства. Это позволит предприятию увеличить выпуск готовой продукции и перейти на экспорт более качественных и дорогостоящих изделий из древесины.

В Тюменской области реализуется программа глубокой переработки и производства изделий из древесины. Ее проводит лесоперерабатывающая компания «Уват лес», расположенная в п. Новый Тап Юргинского района. Инвестиционная программа включает модернизацию производства, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, а также максимально возможную автоматизацию всех производственных процессов.

Ранее руководство компании планировало организовать полный цикл производства, включая заготовку и переработку древесины, а также реализацию пиломатериалов хвойных пород. В настоящее время на производстве организовано изготовление паллетной заготовки, предназначенной для производства деревянных поддонов из лиственных пород деревьев, сотрудникам удалось добиться роста объемов выпуска готовой продукции за счет того, что компания начала брать на переработку низкотоварную лиственную древесину, появился новый лесопильный цех, оборудованный новейшей современной техникой, арендован участок леса.

Также компания начала выпускать высококачественные хвойные пиломатериалы, направляемые на экспорт, запускать в переработку низкотоварную лиственную древесину получая на выходе тарную доску и организовала производство березовых и осиновых пиломатериалов, реализуемых на региональном рынке.

В будущем компания планирует продолжить модернизацию производства и провести автоматизацию всех возможных производственных процессов. Причем, по информации Департамента лесного комплекса Тюменской области, размещенной на официальном сайте органов государственной власти региона, компания уже вложила в реализацию программы порядка 15 млн рублей. Будущие же расходы предположительно составят еще около 5 млн рублей.



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