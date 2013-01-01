На Соловках продолжается реконструкция аэропорта
В Архангельской области продолжается реконструкция аэропорта, расположенного на Соловках. План по модернизации инфраструктуры аэропорта выполнен более чем на 80%, а в текущем году планируется произвести работы по строительству склада техники и оборудования, контрольно-пропускного пункта и патрульной дороги.
В прошлом году рабочие завершили еще одну взлетно-посадочную полосу длиной 1502 метра, а руководство получило разрешение на эксплуатацию светосигнального и метеорологического оборудования, акустической системы обеспечения орнитологической безопасности и других сооружений, которые можно будет использовать в 2021 году.
По словам министра транспорта региона Сергея Роднева, которые приводит пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области, стоимость реконструкции аэропорта Соловки в 2020 году составила порядка 862 млн рублей. К настоящему времени рабочие завершили более 80% работ, а в этом году планируется построить склад для техники и оборудования, контрольно-пропускной пункт и патрульную дорогу.
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