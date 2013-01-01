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На Соловках продолжается реконструкция аэропорта

Янв 27
Архангельская область Северо-Западный федеральный округ
На Соловках продолжается реконструкция аэропорта


В Архангельской области продолжается реконструкция аэропорта, расположенного на Соловках. План по модернизации инфраструктуры аэропорта выполнен более чем на 80%, а в текущем году планируется произвести работы по строительству склада техники и оборудования, контрольно-пропускного пункта и патрульной дороги.

На архипелаге Соловки в Архангельской области продолжается реконструкция аэропорта. Работы проводятся в несколько этапов. Так, в 2019 году была построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 961 метр, устроена рулежная дорожка и возведен перрон, который может принять четыре самолета, проведен монтаж энергетической и дренажных систем, сбросных и очистных сооружений поверхностного стока.

В прошлом году рабочие завершили еще одну взлетно-посадочную полосу длиной 1502 метра, а руководство получило разрешение на эксплуатацию светосигнального и метеорологического оборудования, акустической системы обеспечения орнитологической безопасности и других сооружений, которые можно будет использовать в 2021 году.

По словам министра транспорта региона Сергея Роднева, которые приводит пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области, стоимость реконструкции аэропорта Соловки в 2020 году составила порядка 862 млн рублей. К настоящему времени рабочие завершили более 80% работ, а в этом году планируется построить склад для техники и оборудования, контрольно-пропускной пункт и патрульную дорогу.

 



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