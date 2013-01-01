Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование



В Свердловской области будет открыто новое производство медицинского оборудования и расходных материалов. Реализующая проект компания расположена в ОЭС «Титановая долина». Резидент планирует вложить в развитие производства порядка 450 млн рублей.

Особая экономическая зона «Титановая долина» принимает нового резидента. Это компания «Отдел медицинской техники», планирующая заниматься производством и выводом на российские рынки отечественного медицинского оборудования, аналоги которого представлены на рынках Европы и Азии. Резидент вложит в развитие производства порядка 450 млн рублей.

В рамках реализации проекта компания построит на площадке «Уктус» крупный производственный комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров, где будут выпускать разработанные на основе новейших технологий вакуумные системы забора крови, реанимационные расходные материалы и корпусную медицинскую мебель для оснащения медицинских учреждений и врачебных кабинетов.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, представленным на официальном сайте Правительства региона, новое производство будет способствовать устойчивому развитию здравоохранения области, позволит в значительной степени укомплектовать больницы и клиники необходимой мебелью и материалами и создаст в регионе 165 новых высокооплачиваемых рабочих мест.