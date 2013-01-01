Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области



В Саратовской области будет построен первый современный экотехнопарк в Приволжском федеральном округе. Экотехнопарк «Михайловский» будет заниматься переработкой промышленных отходов I-II классов опасности, а сырье, получаемое в процессе переработки, предприятие сможет реализовать уже в 2024 году.

В рамках национального проекта «Экология» в Саратовской области будет построен первый в Приволжском федеральном округе экотехнопарк. Современный экотехнопарк «Михайловский» будет заниматься переработкой промышленных отходов I-II классов опасности. Отходы для переработки будут поступать в парк от промышленников Саратовкой области и соседних регионов.

Новое предприятие разместится на базе имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия ФКП «Горный». Как сообщил Максим Корольков, первый заместитель гендиректора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО», реализующего проект, все работники с «Горного» будут переведены в экотехнопарк. Причем заработная плата сотрудников будет на 18% превышать среднюю зарплату по Саратовской области в промышленном секторе. Всего новый объект обеспечит работой порядка 1000 человек.

По данным, размещенным на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия, новый экотехнопарк займется переработкой смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов и кислот, ртутьсодержащих отходов, органических отходов, сточных отходов предприятий, смешанных и комбинированных органических и неорганических отходов. На предприятии будет использована технология переработки, замкнутая в единый производственный цикл. В качестве вторичного сырья технологи извлекут такие полезные вещества, как, например, ртуть высокой чистоты, соли и оксиды металлов, медь и другие. При этом для сохранения экологической безопасности региона при создании экотехнопарка будут модернизированы мощные системы ФКП «Горный».