Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»
Фото: Дмитрий Рыжаков, официальный сайт Правительства Ивановской области
Специалисты завода «Поликор» в Ивановской области осваивают новые виды продукции, включая экспериментальный материал на основе керамики из диоксида циркония, стабилизированного окисью кальция. В текущем году завод начнет промышленное производству нового образца.
Как сообщил генеральный директор «Поликора» Борис Морозов во время визита на завод губернатора области Станислава Воскресенского, создаваемая предприятием продукция пользуется повышенным спросом и популярностью на отечественных рынках. Ей также активно интересуются иностранные потребители, поэтому завод отправляет на экспорт существенную долю производимых изделий. По его словам, которые приводит пресс-служба Правительства Ивановской области, в текущем году завод планирует вывести опытные образцы в серийное производство.
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