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Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»

Янв 29
Ивановская область Центральный федеральный округ
Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»


Фото: Дмитрий Рыжаков, официальный сайт Правительства Ивановской области

Специалисты завода «Поликор» в Ивановской области осваивают новые виды продукции, включая экспериментальный материал на основе керамики из диоксида циркония, стабилизированного окисью кальция. В текущем году завод начнет промышленное производству нового образца.

Расположенный в Ивановской области один из старейших заводов по производству высокотехнологичных огнеупорных материалов для нужд военно-промышленного комплекса и гражданского сектора «Поликор» провел модернизацию производственных цехов и лабораторного комплекса предприятия. Теперь сотрудники завода осваивают новые виды продукции такие, как, например, уникальные керамические подложки для микросхем, которые не производятся на территории России, или экспериментальный материал выполненный на основе керамики из диоксида циркония, стабилизированного окисью кальция, который помогает увеличить температуру при химической реакции во время производства техуглерода, что позволит получить высококачественный техуглерод для резинотехники, шинной промышленности.

Как сообщил генеральный директор «Поликора» Борис Морозов во время визита на завод губернатора области Станислава Воскресенского, создаваемая предприятием продукция пользуется повышенным спросом и популярностью на отечественных рынках. Ей также активно интересуются иностранные потребители, поэтому завод отправляет на экспорт существенную долю производимых изделий. По его словам, которые приводит пресс-служба Правительства Ивановской области, в текущем году завод планирует вывести опытные образцы в серийное производство.



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