Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области
Усть-Катавский вагоностроительный завод проводит тестирование своей новой инновационной разработки - уникального, низкопольного трамвайного вагона. Современный вагон с расширенными проходами, особым дизайном и плавным ходом обеспечит всем пассажирам комфортное путешествие.
Уникальная разработка имеет ряд конструкторских и потребительских преимуществ перед представленными на рынке аналогами. Вагон имеет низкий пол по всему салону, благодаря инновационной тележке, разработанной инженерами завода, двухступенчатое рессорное подвешивание, что обеспечивает большую плавность хода состава, и расширенные проходы для удобства использования маломобильными пассажирами и пассажирами с детьми. Уникальный вагон отличается наличием климат-контроля, дверями с расширенными проемами и современным, интересным интерьером. Также вагон отвечает всем установленным требованиям по обеспечению необходимого уровня вибрации и шума, может вместить 166 человек и развить скорость до 75 км/ч.
Как сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области, в настоящее время вагон проходит ходовые испытания в Челябинске. В течение месяца инженеры будут проводить тестирование разработки в городских условиях, а в последние две недели новый состав выйдет на маршрут для перевозки пассажиров.
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