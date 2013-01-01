Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области



Усть-Катавский вагоностроительный завод проводит тестирование своей новой инновационной разработки - уникального, низкопольного трамвайного вагона. Современный вагон с расширенными проходами, особым дизайном и плавным ходом обеспечит всем пассажирам комфортное путешествие.

Старейший вагоностроительный завод страны, а также мировой рекордсмен по количеству произведенных трамвайных вагонов одной марки Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Госкорпорацию «Роскосмос», представил свою новую разработку - инновационный трамвайный вагон. Новая разработка обеспечит растущую потребность в комфортных, современных, безопасных и простых в обслуживании полностью низкопольных трамвайных вагонах.

Уникальная разработка имеет ряд конструкторских и потребительских преимуществ перед представленными на рынке аналогами. Вагон имеет низкий пол по всему салону, благодаря инновационной тележке, разработанной инженерами завода, двухступенчатое рессорное подвешивание, что обеспечивает большую плавность хода состава, и расширенные проходы для удобства использования маломобильными пассажирами и пассажирами с детьми. Уникальный вагон отличается наличием климат-контроля, дверями с расширенными проемами и современным, интересным интерьером. Также вагон отвечает всем установленным требованиям по обеспечению необходимого уровня вибрации и шума, может вместить 166 человек и развить скорость до 75 км/ч.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области, в настоящее время вагон проходит ходовые испытания в Челябинске. В течение месяца инженеры будут проводить тестирование разработки в городских условиях, а в последние две недели новый состав выйдет на маршрут для перевозки пассажиров.