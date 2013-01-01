В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр
На базе Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина открылся новый современный сосудистый центр, предназначенный для оказания помощи людям с тяжелыми паталогическими состояниями сосудов.
По информации, предоставленной пресс-службой Правительства Тульской области, основной причиной смертности жителей региона являются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому власти области уделяют особое внимание предоставлению возможности всем пациентам получить квалифицированную медицинскую помощь с использованием современных технологий.
Новый сосудистый центр, который посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, включает отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое отделение (включая блок интенсивной терапии и реанимации), неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (включая блок интенсивной терапии и реанимации). По словам губернатора, открытие еще одного сосудистого центра позволит увеличить количество проводимых операции и сохранить жизни большему количеству людей.
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