ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В регионах России прошли торжественные церемонии открытия и подписаны контраткы на строительство нескольких новых заводов и импортозамещающих производств. Так, единственный в регионе завод по производству СПГ открыли в Свердловской области, власти Югры заключили соглашение на создание в регионе импортозамещающего производства белковых компонентов для изготовления сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев, а в Самарской области разработчики создали уникальную технологию переработки жидких отходов, в результате которой удается получить чистую воду и особый ил для использования в сельском хозяйстве и животноводстве.

1. Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа построят в Свердловской области

2. В Нижегородской области приступили к строительству завода по изготовлению спецавтомобилей

3. Импортозамещающее производство белковых компонентов будет открыто в Югре

4. Новый завод по производству грузоподъемного оборудования заложили в Пермском крае

5. Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области

6. Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области

7. В Орловской области начали строить новый битумный терминал

8. Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области

9. Полимерный антипирен, разработанный специалистами Томской области, признан одной из лучших разработок России 2020 года

10. Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области

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