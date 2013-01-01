Новый завод по производству грузоподъемного оборудования появится в Пермском крае



В Пермском крае будет открыт новый завод по производству грузоподъемного оборудования, который займется реализацией программы импортозамещения в отрасли. Мощность нового предприятия составит 277 единиц выпускаемой продукции в год, а его открытие создаст 50 рабочих мест для жителей региона.

Руководство ООО «Пермский завод промоборудования» (ПЗПО) планирует построить новый завод по производству грузоподъемного оборудования в регионе. Соглашение о намерении заключено с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. ПЗПО выпускает промышленные краны грузоподъемностью от 1 до 200 тонн для возведения промышленных зданий. Причем завод выполняет весь комплекс работ, начиная от проектирования и заканчивая монтажом оборудования. А вот новое предприятие будет нацелено на импортозамещение. Основная цель строительства нового завода – наполнить рынок товарами российского производства.

Планируется, что ПЗПО вложит в реализацию проекта около 120 млн руб. Мощность нового предприятия, после его ввода в эксплуатацию, достигнет 277 единиц грузоподъемного оборудования в год. На заводе смогут получить высокооплачиваемую работу порядка 50 жителей региона. Причем руководство планирует расширять производство и увеличивать объемы выпускаемой продукции для атомной, энергетической и газовой промышленности. Также будут начаты опытные разработки уникальных подъемных механизмов, способствующие импортозамещению, и увеличено количество работников предприятия.

Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Пермского края, со своей стороны губернатор Дмитрий Махонин пообещал оказывать всестороннюю помощь в реализации проекта, в частности, развивать промышленную кооперацию и продвигать выпускаемую новым предприятием продукцию среди потенциальных потребителей.