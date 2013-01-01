Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области



Новый комплекс по переработке ТКО открылся в Тульской области. Реализация проекта даст региону более 500 новых рабочих мест, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации, сокращая количество мусорных полигонов.

В рамках реализации национального проекта "Экология", в Тульской области построили новый современный, инновационный комплекс по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО). Комплекс вошел в состав экотехнопарка "Тула". Открытие нового высокотехнологичного предприятия будет способствовать экономическому росту области, а также даст жителям региона более 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Комплекс, в ходе рабочего визита, посетили губернатор области Алексей Дюмин и глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Им показали работу нового инновационного оборудования по обработке и обезвреживанию ТКО. Закупленное оборудование специально предназначено для более эффективного извлечения нужных компонентов из мусора для дальнейшей переработки. При этом комплекс отвечает всем необходимым экологическим стандартам, а переработка отходов окажет положительное влияние на окружающую среду.

По словам главы Минэкологии Александра Козлова, которые приводит пресс-служба Правительства Тульской области, необходимо добиться переработки большего количества ТКО на территории всей страны. Причем основное внимание важно уделять переходу на новый этап экономического развития - экономике "замкнутого цикла", при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс при производстве новой продукции.