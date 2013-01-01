Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области



Власти Тверской области начали реализацию одного из крупнейших транспортных проектов региона. Проект «Западный мост» в 2020 году одобрил президент России Владимир Путин, а премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на строительство денежных средств в размере 2 млрд рублей.

Один из крупнейших транспортных проектов Тверской области «Западный мост» решает несколько важных для региона задач: возведение нового автомобильного моста с возможностью движения пешеходов, реконструкцию «Горбатого» моста, проходящего через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери, а также реконструкцию железнодорожного путепровода, расположенного на Комсомольской площади города, включая и ремонтные работы на самой площади.

В настоящее время проводятся необходимые подготовительные работы для того, чтобы рабочие могли приступить непосредственно к строительству автодорожного моста. Уже определен удобный участок, идет перенос ЛЭП, а также формируются пути для подъезда строительной техники. При этом основные работы - строительство основы мостового перехода через Волгу - начнутся только в следующем году.

Как напоминают в пресс-службе Правительства Тверской области, проект в конце прошлого года одобрил президент России Владимир Путин, а премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда России 2 млрд рублей на проведение работ. Губернатор области Игорь Руденя поблагодарил всех, кто оказал содействие в возможности реализации проекта подчеркнув, что «Западный мост» будет способствовать выходу Твери на новый этап развития.