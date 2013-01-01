Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 АПР, 21:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 АПР, 21:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области

Апр 22
Тверская область Центральный федеральный округ
Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области


Власти Тверской области начали реализацию одного из крупнейших транспортных проектов региона. Проект «Западный мост» в 2020 году одобрил президент России Владимир Путин, а премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на строительство денежных средств в размере 2 млрд рублей.

Один из крупнейших транспортных проектов Тверской области «Западный мост» решает несколько важных для региона задач: возведение нового автомобильного моста с возможностью движения пешеходов, реконструкцию «Горбатого» моста, проходящего через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери, а также реконструкцию железнодорожного путепровода, расположенного на Комсомольской площади города, включая и ремонтные работы на самой площади.

В настоящее время проводятся необходимые подготовительные работы для того, чтобы рабочие могли приступить непосредственно к строительству автодорожного моста. Уже определен удобный участок, идет перенос ЛЭП, а также формируются пути для подъезда строительной техники. При этом основные работы - строительство основы мостового перехода через Волгу - начнутся только в следующем году.

Как напоминают в пресс-службе Правительства Тверской области, проект в конце прошлого года одобрил президент России Владимир Путин, а премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда России 2 млрд рублей на проведение работ. Губернатор области Игорь Руденя поблагодарил всех, кто оказал содействие в возможности реализации проекта подчеркнув, что «Западный мост» будет способствовать выходу Твери на новый этап развития.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тверская область:
16 Фев:
8 Дек:
Центральный федеральный округ:
8 Апр:
6 Апр:
5 Апр:
РОССИЯ:
22 Апр:
22 Апр:
21 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Совет Федерации займется «законом о навозе». «Необходимо определить, как с ним обращаться»

Совет Федерации займется «законом о навозе». «Необходимо определить, как с ним обращаться»
Экономика

Доходы россиян и экономика не восстановятся в этом году. МЭР понизило прогноз

Доходы россиян и экономика не восстановятся в этом году. МЭР понизило прогноз
Экономика

Шойгу отозвал войска от границ Украины. «Цели достигнуты полностью»

Шойгу отозвал войска от границ Украины. «Цели достигнуты полностью»
Политика 3

Компании миллиардеров предложили государству скидки на металл после угрозы регулирования

Компании миллиардеров предложили государству скидки на металл после угрозы регулирования
Экономика

Узнай, страна!

Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области

Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области

Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области

Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:00 Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области
Доходы россиян и экономика не восстановятся в этом году. МЭР понизило прогноз
Доходы россиян и экономика не восстановятся в этом году. МЭР понизило прогноз
13:29 Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области
12:36 Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области
21 АПР, 21:03 Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области
21 АПР, 20:19 В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ В Якутии завершены 2D сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ
21 АПР, 17:56 Импортозамещающее производство белковых компонентов появится в Югре Импортозамещающее производство белковых компонентов появится в Югре
Шойгу отозвал войска от границ Украины. «Цели достигнуты полностью»
Шойгу отозвал войска от границ Украины. «Цели достигнуты полностью»
20 АПР, 19:59 Новый завод по производству грузоподъемного оборудования появится в Пермском крае Новый завод по производству грузоподъемного оборудования появится в Пермском крае
20 АПР, 18:33 Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области Комплекс по обработке и обезвреживанию мусора открылся в Тульской области
20 АПР, 17:21 В Нижегородской области построят завод по изготовлению спецавтомобилей В Нижегородской области построят завод по изготовлению спецавтомобилей
19 АПР, 20:13 В Астраханской области продолжается газификация населения В Астраханской области продолжается газификация населения
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter