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Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области

Апр 22
Самарская область Приволжский федеральный округ
Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области


Специалисты компании, расположенной в технопарке «Жигулевская долина» Самарской области, разработали уникальную технологию переработки жидких отходов. В результате обработки удается получить чистую воду и особый ил, которые можно использовать в сельском хозяйстве и животноводстве.

В рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», специалисты ООО «Альтернативные экологические проекты», расположенного в Жигулевске, создали уникальную технологию, благодаря которой можно перерабатывать жидкие отходы, получая на выходе чистую воду и ил.

Разработанный компанией особый аппаратно-технологический комплекс для создания замкнутых экологически чистых систем, разработанный на основе переработки жидких отходов, не имеет аналогов в отрасли. Среди преимуществ нового аппарат создатели отмечают небольшие размеры установки и низкие капитальные затраты. При этом во время тестирования установка продемонстрировала уникальную эффективность, хорошую производительность и энергоемкость: переработка 1м3 стока стоит не более 10 рублей. А результатом является получение чистой воды, которая может быть использована в сельском хозяйстве и животноводстве, а также ила, свободного от патогенной микрофлоры, который можно применять в качестве органического удобрения.

По данным пресс-центра Правительства Самарской области, новой разработкой заинтересовались не только российские компании, но и зарубежные пользователи. Так, две установки, используемые для производства удобрений, отправились во Вьетнам, компания уже получила заказы на поставку оборудования от Сербии и Болгарии, а с Чехией и Казахстаном ведутся переговоры о внедрении новой технологии.



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