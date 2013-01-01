Производство ламинированной фанеры наладили в Новгородской области



Благодаря получению займа от Фонда развития промышленности, Парфинский фанерный комбинат, расположенный в Новгородской области, смог наладить новое производство ламинированной фанеры. Это позволило увеличить количественные и качественные показатели выпускаемой продукции.

В Новгородской области открылось новое производство. Речь идет о выпуске ламинированной фанеры, который наладил Парфинский фанерный комбинат. Новое производство расположено в поселке Парфино Новгородской области, на его запуск было потрачено порядка 400 млн рублей. Причем 148 млн рублей, в качестве займа, получено от Фонда развития промышленности, входящего в Группу ВЭБ.РФ.

Ламинированная фанера применяется во многих отраслях. Так, данный вид продукции пользуется популярностью в строительстве, при отделке внутренних и наружных стен, широко используется в машиностроении, судостроении, мебельной промышленности и многих других. Но основными потребителями являются строительные организации и компании и индивидуальные предприниматели, занятые в производстве мебельной продукции.

По информации пресс-центра Правительства Новгородской области, Парфинский фанерный комбинат принимает участие в реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Комбинат уже смог сэкономить порядка 100 млн рублей, благодаря использованию технологий бережного производства. Руководство комбината планирует направить высвободившиеся средства не только на дальнейшую модернизацию производства, но и на оказание поддержки работникам.